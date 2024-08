Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - mehrere Schriftzüge aufgesprüht

Mainz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter mehr als 40 Schriftzüge in roter Farbe auf Straßen und andere Flächen in Ingelheim gesprüht.

Ob diese Schriftzüge in Zusammenhang mit Versammlungen in Ingelheim, am Samstag, 17.08.2024 stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Ingelheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell