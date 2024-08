Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim, Unbekannter schlägt Fußgängerin beim Gassigehen ins Gesicht

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Mittwochabend kam es in Mainz-Laubenheim in Höhe der dortigen Nato-Rampe zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter.

Eine 49-jährige Frau aus Mainz ging gegen 20.40 Uhr an der genannten Örtlichkeit mit ihrem Hund spazieren, als ihr nach eigenen Angaben der unbekannte Mann entgegen kam. Aus bislang unbekannten Gründen schlug dieser der 49-Jährigen, wohl nach einem Hinweis auf ihren Hund, unvermittelt ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt die Mainzerin eine Platzwunde im Gesicht und ihre Brille ging zu Bruch. Der Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt.

Die 49-Jährige beschrieb den Mann wie folgt:

Deutsches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, dunkler Dreitagebart, ca. 180 cm groß, Alter Ende 20, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt.

Laut der verletzten Frau zeigte er Verhaltensauffälligkeiten, die sie als Drogen-oder Alkoholkonsum deuten würde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell