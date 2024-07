POL-BI: Geld vorm Rathaus geraubt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Unbekannter griff am Sonntag, 21.07.2024, einen Bielefelder unvermittelt mit Pfefferspray an. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Mann beobachtete zunächst einen 53-jährigen Bielefelder im Bereich Bethel-Eck und verfolgte ihn anschließend. Am Hoffnungstaler Weg, nahe dem Karl-Schnitger-Weg, sprach der Unbekannte den Bielefelder gegen 11:00 Uhr an, sprühte ihm unvermittelt ...

mehr