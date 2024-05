Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kasse aus Kiosk geklaut; Trickbetrüger zugange: Senior übergab Rucksack mit Bargeld und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Landkreis Offenbach

1. Weiße Vespa gestohlen - Offenbach/Rumpenheim

(cb) Falls Sie Anwohner der Lachwiesen (70er Hausnummern) sind, könnten Sie möglicherweise bislang unbekannte Täter beobachtet haben, wie zwischen Samstag, 4. Mai und Sonntag, 12.Mai, das Lenkradschloss einer weißen Vespa knackten und das Kleinkraftrad anschließend mitnahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 510-0 entgegen.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Vereinsgebäude - Mühlheim

(cb) Einbrecher sind am Sonntag, gegen 2 Uhr, in ein Vereinsgebäude in der Anton-Dey-Straße (60er Hasunummern) eingedrungen und haben dort mehrere Getränkeflaschen und eine Musikbox gestohlen. Die bislang Unbekannten hebelten die Zugangstür zu dem Clubraum eines Fußballvereines und zur dortigen Küche auf und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen. Aus einem Getränkekühlschrank nahmen sie sich mehrere Flaschen Bier. Außerdem hebelten sie im gleichen Gebäude ein Holzfenster auf und gelangten so in das Clubheim des dortigen Tennisclubs. Hier entwendeten die Ganoven eine Lautsprecherbox. Im Zuge des Diebstahls beschädigten sie auch diverse Kamerasysteme. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens beträgt insgesamt etwa 2.300 Euro. Die Kriminellen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Skoda an Fahrerseite beschädigt: Hinweise erbeten! - Dreieich/Sprendlingen

(cb) An einem Skoda Enyag, der "Am Hirschsprung" (einstellige Hausnummern) geparkt war, wurde am Samstag die Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Fahrzeugnutzer stellte den grauen Wagen mit UL-Kennzeichen gegen 10.30 Uhr am Fahrbahnrand ab und musste bei seiner Rückkehr gegen 18.45 Uhr Kratzer und Dellen an der hinteren Tür und am Kotflügel feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

4. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen Raubdelikt - Langen

(fg) Kurz nach einem Raubüberfall auf einen 21-Jährigen am Langener Bahnhof in der Liebigstraße am Samstagnachmittag nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Der Tatverdächtige soll den 21-Jährigen, der in Begleitung einer weiteren Person war, gegen 14.25 Uhr am Bahngleis angesprochen und im weiteren Verlauf unvermittelt geschlagen haben. Im Zuge der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung gelang es dem Beschuldigten zudem Bargeld zu entreißen und zu flüchten. Der 21-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe, mehrere Schürfwunden und einen abgebrochenen Zahn; er wurde in einem Rettungswagen erstversorgt. Der Tatverdächtige, ebenfalls 21 Jahre alt, musste mit zur Dienststelle, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Kasse aus Kiosk geklaut - Langen

(cb) Bei einem Kiosk in der Sofienstraße (30er Hausnummern) überwanden bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagvormittag, 10.05 Uhr den Rollladen, beschädigten dann eine Glasscheibe und nahmen durch das entstandene Loch die Kasse an sich. Mit der Kasse, in der sich einige hundert Euro befanden, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

6. Zeugensuche: Einbruch in Eiscafé und Gaststätte - Obertshausen

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Sonntag in der Richard-Wagner-Straße zugange und sind in ein Eiscafé sowie in eine benachbarte Gaststätte eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Eindringlinge in beiden Fällen die Eingangstür der jeweiligen Lokalität auf und begaben sich im Anschluss in das Innere. In der Gaststätte nahmen sie Geld, ein Navigationsgerät, ein Mobiltelefon sowie eine im Gitarre mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Im Eiscafé erbeuteten die Einbrecher einen Geldbeutel sowie eine Geldkassette; der Sachschaden beziffert sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. Einer der Täter soll eine helle Steppjacke getragen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Trickbetrüger zugange: Senior übergab Rucksack mit Bargeld - Rodgau/Jügesheim

(jm) Dreiste Betrüger haben am Sonntagabend einen Rucksack mit Wertsachen von einem Rentner aus Rodgau erbeutet. In der Zeit zwischen 19.10 und 19.30 Uhr ließ der Senior einen jungen Mann, der sich als vermeintlicher Polizist ausgab, in seine Wohnung und übergab den Rucksack mit Bargeld sowie seine Geldbörse. Zuvor wurde er telefonisch von einem angeblichen Polizeibeamten kontaktiert. Unter welchem Vorwand die Täter das Opfer dazu brachten, die Wertgegenstände zu übergeben, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet nun bei der Suche nach dem Abholer um Hilfe. Der Betrüger, der das Geld in Empfang nahm, war 18 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hatte schwarze mittellange Haare, einen Dreitagebart und trug eine blaue Jeans sowie ein weißes T-Shirt. Anwohner oder Passanten, die im Bereich "Am Bruchgraben" und in der dortigen Feldrandlage verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit und appelliert:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

8. Trickdieb gab sich als Pfleger aus - Rodgau/Weiskirchen

(jm) Einen weißen Pflegekittel trug ein Trickdieb, der am späten Samstagabend in einer Seniorenresidenz in der Albert-Rißberger-Straße zugange war. Kurz nach 21.30 Uhr gab sich der Mann als Pfleger aus und teilte einer Hausbewohnerin mit, dass es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, verschaffte sich der 30 bis 40 Jahre alte Dieb Zugang in die Wohnung der Rentnerin. Während der Täter die Seniorin ablenkte, klaute er Bargeld und Schmuck. Anschließend verließ er mit seiner Beute die Wohnung. Der Mann hatte schwarze Haare und wird als korpulent beschrieben. Nach ersten Informationen soll er zuvor offenbar auch bei weiteren Anwohnern des Hauses geklingelt haben. Zudem soll es am Vormittag wohl zu einem ähnlichen Vorfall in einem weiteren Pflegeheim im Rodgau gekommen sein. Ob und inwieweit es in diesen Fällen zu strafbaren Handlungen kam, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet im dem Zusammenhang auch um erhöhte Aufmerksamkeit. Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

9. Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet - Rodgau/Rastanlage Weiskirchen Süd

(jm) Einbrecher drangen am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in ein Gebäude der Rastanlage Weiskirchen Süd nahe der Bundesautobahn 3 ein und hatten es offenbar auf das Bargeld von Spielautomaten abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten gegen 2.30 Uhr zwei maskierte Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort gingen sie zwei Spielautomaten an, nahmen das darin befindliche Bargeld mit und hinterließen einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

10. Wer dotzte den weißen Vito an? - Seligenstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Dienstag, zwischen 2.30 und 7 Uhr, auf dem Parkplatz in der Frankfurter Straße (30er Hausnummern) ereignet hat. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den weißen Daimler Vito und beschädigte diesen an der Heckstoßstange. Ohne sich um den Schaden von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend vom Unfallort. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die ermittelnden Beamten.

11. Zeugen bitte melden: Unbekannter zeigte sich unsittlich gegenüber zwei Kindern - Seligenstadt

(lei) Ein 50 bis 60 Jahre alter Mann mit kurzen weißen Haaren soll sich am Samstagnachmittag zwei Kindern gegenüber unsittlich gezeigt haben. Nun ermittelt die Polizei wegen exhibitionistischer Handlung und sucht Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 13.50 Uhr nahe eines Einkaufsmarktes in der Seligenstädter Straße (Kreisverkehr zur Straße "An der Lache") zugetragen hatte. Demnach waren die beiden zehnjährigen mit ihren Fahrrädern unterwegs, als sie den Unbekannten (weißes T-Shirt, kurze blaue Hose, Brille mit orangefarbenen Gestell) auf einer Bank in Höhe einer Bushaltestelle sitzen sahen. Als das Mädchen und der Junge vorbeifuhren, manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um weiteren Hinweise zu dem Sitenstrolch unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 13.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell