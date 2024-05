Polizeipräsidium Südosthessen (ots) - Schlüchtern Nachdem die Kripo in Gelnhausen öffentlich nach einem 71-jährigen aus Schlüchtern gesucht hatte (wir berichteten), konnte dessen Aufenthalt zweifelsfrei festgestellt werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen. Offenbach am Main, 10.05.2024, RENKER, PvD Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

