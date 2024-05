Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung; Handfeste Auseinandersetzung am Vatertag; Unfallverursacher mit blauem Fahrzeug gesucht und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste 15-Jährige wieder da - Hanau

(lei) Die seit Dienstag, 7. Mai, vermisste 15-Jährige aus Hanau ist wohlbehalten aufgetaucht. Die öffentliche Suche nach ihr wird hiermit zurückgenommen.

2. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung - Hanau

(jm) Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am Donnerstagabend im Schlosspark in der Heinrich-Bott-Straße ein 24 Jahre alter Mann aus Neuberg verletzt wurde. Gegen 22.15 Uhr gingen vier bis fünf Personen unvermittelt den 24-Jährigen körperlich an. Sie sollen ihn geschlagen, geschubst sowie getreten haben. Der Geschädigte kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Angreifer waren 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie flüchteten in Richtung Nordstraße. Die Polizei in Hanau I bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Handfeste Auseinandersetzung am Vatertag - Bruchköbel/Niederissigheim

(jm) Ein 18-Jähriger und zwei Männer im Alter von 33 Jahren aus Maintal sowie aus Bruchköbel sind die Beteiligten einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend im Rahmen eines Vatertagfestes auf dem Sportplatz in der Obermakersdorfer Straße. Gegen 18.20 Uhr meldeten Personen über Notruf eine Schlägerei auf dem Gelände. Vorausgegangen waren wohl zunächst Streitigkeiten zwischen dem 18-Jährigen und dem Bruchköbeler, in dessen Verlauf der 33-jährige Maintaler schlichten wollte. Am Ende kam einer der Beteiligten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und die Polizei fertigte wechselseitige Strafanzeigen unter anderem wegen Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung sowie Sachbeschädigung.

4. Unfallverursacher mit blauem Fahrzeug gesucht - Maintal

(lei) Nach einer Unfallflucht in der Thomas-Mann-Straße 1 bitet die Polizei um Hinweise zu einem offensichtlich blauen Verursacherfahrzeug. Dieses hatte in der Zeit zwischen Dienstag, 10 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten gruaen Opel Astra beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken (500 Euro Schaden). Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal.

5. Gescheiterter Einbruch: Trio wollte offenbar in Werkstatt eindringen - Steinau an der Straße

(lei) Drei dunkel gekleidete Personen versuchten am frühen Donnerstagsmorgen in eine Werkstatt mit Fahrradverkauf in der Karl-Winnacker-Straße einzubrechen. Gegen 1.20 Uhr hatten die Unbekannten an der Schaufensterscheibe herumhantiert und diese dabei beschädigt (Schaden rund 6.000 Euro). Nachdem es ihnen offensichtlich nicht gelang, in das Gebäude zu gelangen, verschwanden sie. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und sucht Zeugen (06181 100-123).

Offenbach 10.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell