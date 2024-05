Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Garagenbrand: Technische Ursache vermutet

Flörsbachtal (ots)

(lei) Rund 200.000 Euro an Sachschaden, so die vorläufige Schätzung, hat ein Feuer am späten Donnerstagabend in der Straße "Oberer Röderweg" verursacht. Dort hatte eine Garage gebrannt, in dem auch mehrere Fahrzeuge abgestellt waren.

Nachdem ein Passant gegen 23 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert hatte, rückte diese mit Kräften aus Flörsbachtal, Biebergemünd und auch Bad Orb an. Die Flammen, die in der Zwischenzeit auf das gesamte Geragengebäude übergegriffen hatten, konnte durch die Einsatzkräfte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden, sodass eine weitere Brandausdehnung, auch auf das dazugehörige Einfamilienhaus, verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Infolge des Feuers wurde zudem ein in der Garage abgestellter Mercedes beschädigt sowie augenscheinlich auch zwei Quads und ein Motorrad in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt an einem in der Garage verbauten Akku einer Photovoltaik-Anlage verursacht worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Offenbach 10.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell