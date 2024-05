Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin schwer verletzt

Langen (ots)

Am Mittwoch, den 08.05.2024 gegen 12.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Amperestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat und einem Pedelec. Laut Zeugen soll die 71-jährige Radfahrerin aus Langen einen Zebrastreifen befahren haben und dabei mit dem querenden Seat zusammengestoßen sein. Sie wurde über das Fahrzeug geschleudert und stürzte anschließend mit dem Kopf auf den Boden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro. Die Polizei Langen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Offenbach am Main, 09.05.2024, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell