POL-OF: Zeugen zu tödlichen Unfall gesucht

Neu-Isenburg (ots)

Um 11:35 Uhr wurde in der Werner-Heisenberg-Straße in Höhe der Hausnummer 2 ein Mann mit schweren Kopf- und Beinverletzungen aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen sollen Reparaturarbeiten an einem Sprinter durchgeführt worden sein. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und überrollte den 32-jährigen Mann aus Offenbach. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach am Main, 09.05.2024, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

