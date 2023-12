Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub auf Bahnhofstraße

Celle (ots)

Celle - Bereits am 30.11.2023 kam es in den Abendstunden, etwa gegen 22:15 Uhr, zu einem Raub, wie das 31-jährige männliche Opfer am darauffolgenden Tag anzeigte. Nach seinen Angaben ist der 31-jährige die Bahnhofstraße in Richtung Thaerplatz gegangen. Auf Höhe der Hausnummer 16 kommen dem späteren Opfer drei männliche Personen entgegen. Einer der Männer spricht ihn an und fordert daraufhin die Herausgabe von Bargeld. In der Folge wird das Opfer von einer weiteren Person aus der Gruppe umklammert. Bei seiner Durchsuchung durch die Täter kann ein dreistelliger Bargeldbetrag festgestellt und geraubt werden. Das Opfer beschreibt alle drei Personen als 30-40 Jahre alt, etwa 180cm groß und mit Vollbart. Einer der Männer sei korpulent gewesen, die anderen Beiden eher von schlanker Figur. Alle seien dunkel gekleidet gewesen. Die drei Männer seien dann in Richtung Thaerplatz davon gegangen, während das Opfer zurück Richtung Bahnhof gegangen sei. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

