POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Verkehrszeichen beschädigt

Roßbach (Wied), L255 (ots) - Am Samstag, den 29.04.2023 gegen 15:05 Uhr kam es auf der L255 zwischen Neustadt (Wied) und Roßbach (Wied), in Höhe der Ortslage Arnsau, zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Spiegelunfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen PKW Mercedes Benz, junges Modell, in der Farbe weiß oder silber handeln. Das Fahrzeug entfernte sich in Fahrtrichtung Neustadt (Wied). Zeugen werden ...

