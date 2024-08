Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, "herrenloser" Einkaufswagen prallt auf zwei Fahrzeuge

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr schoben vermutlich unbekannte Personen einen Einkaufswagen auf die Straße Am Wasserwerk in Mainz.

Der Einkaufwagen kollidierte dort in Höhe der Hausnummer 11 mit einem VW Touran, dessen Fahrerin gerade die Straße am Wasserwerk befuhr. Durch das bestehende Gefälle der Straße kam der Fahrerin, einer 39-järigen Mainzerin, der Einkaufswagen derart schnell und unvermittelt entgegen, dass sie einen Zusammenstoß nicht vermeiden konnte.

Anschließend stieß der Einkaufwagen gegen ein, am Fahrbahnrand geparktes Auto, einen VW Passat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Anwohner gaben gegenüber einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Mainz 2 in Rahmen einer ersten Befragung vor Ort an, eine Gruppe vermeintlich Jugendlicher gehört zu haben, kurz bevor es zu dem Unfall kam. Weitere Angaben zu den Personen oder dem Unfallhergang konnten die Zeugen jedoch nicht machen.

Im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt nun die Mainzer Polizei wegen des Tatbestands des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell