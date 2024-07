Wesel (ots) - In der vorangegangenen Nacht war dem Notruf der Polizei aus dem Bereich Teichacker in Voerde, gegen 00.00 Uhr, ein sehr lauter Knall gemeldet worden. Bei Suchmaßnahmen in der Nacht konnten keine Beschädigungen oder sonstig verdächtigen Ergebnisse erlangt werden. Am heutigen Tag, gegen 14.00 Uhr, ...

mehr