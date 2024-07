Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Auffinden verdächtiger Gegenstände - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Wesel (ots)

In der vorangegangenen Nacht war dem Notruf der Polizei aus dem Bereich Teichacker in Voerde, gegen 00.00 Uhr, ein sehr lauter Knall gemeldet worden. Bei Suchmaßnahmen in der Nacht konnten keine Beschädigungen oder sonstig verdächtigen Ergebnisse erlangt werden. Am heutigen Tag, gegen 14.00 Uhr, wurden dann von Anwohnern verdächtige Gegenstände aufgefunden. Dabei handelte es sich um verschmolzene Plastikteile. Bei den aufgefundenen Resten könnte es sich um Teile eines selbstgebauten "Böllers" handeln. Ein tatsächliches Schadensbild konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Teile stehen, nach den derzeitigen Ermittlungen, in keinem Zusammenhang mit einem polizeilichen Großeinsatz von Juni diesen Jahres. Im Zuge der Bearbeitung von heute ergaben sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen der ähnliche selbstgebaute "Böller" zum Kauf angeboten hat. Bei einer Durchsuchung bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Voerde konnten verdächtige Gegenstände gefunden werden, die zum Bau von "Böllern" geeignet sind. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

