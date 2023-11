Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231112 - 2072 Frankfurt - Sachsenhausen

Höchst: 23-Jähriger mit Rauschgift erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 8. Reviers haben am Samstagnachmittag (11. November 2023) einen 23-jährigen Mann festgenommen, der Drogen mit sich führte und auch in seiner Wohnung Rauschgift hatte.

Einer Polizeistreife fiel gegen 13:55 Uhr ein verdächtiger Mann in der Oppenheimer Straße auf, den sie daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei nahmen sie Geruch von Cannabis war. Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes stellten sie in seiner Hosentasche und Unterwäsche rund 6,5 Gramm Kokain sowie 5,3 Gramm Haschisch fest. Darüber hinaus hatte er noch mehrere hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung einstecken. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher.

Nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses führte die Beamten ihr Weg nach Frankfurt-Höchst zu der Wohnung des Festgenommenen. Mit Unterstützung des Diensthundekommandos konnte noch weiteres mutmaßliches Drogengeld und Rauschgift, rund 96,4 Gramm Haschisch und 8,2 Gramm Kokain sowie fast 70 Ampullen mit Codein, aufgefunden werden. Zudem fanden die Beamten in seinen Wohnräumen noch diverses Drogen-Equipment, darunter Feinwaage und Folie, mehrere Mobiltelefone sowie Messer und einen Teleskopschlagstock auf. Die Polizei stellte auch hier alle Beweismittel sicher.

Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell