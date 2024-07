Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Samstag den 27.07.2024, gegen 02.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Moers die Ernst-Holla-Straße aus Meerbeck kommend in Richtung Kreisverkehr. Als er sich im Kreisverkehr befand, kam ein Pkw aus der Homberger Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte der Pkw das Fahrrad des 63-Jährigen, der daraufhin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Pkw könnte es sich um einen Renault mit Weseler Städtekennung gehandelt haben. Zeugen, die weitergehende Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Moers (Tel: 02841-1710) zu melden.

