POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots) - Winnenden: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer Gegen 10:20 Uhr befuhr am Samstag ein 86-Jähriger die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte mit einem selbst zu einem E-Bike umgebauten Klapprad. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Backnang: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern Am Samstag gegen 08:00 ...

mehr