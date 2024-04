Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240425.1 Kiel: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus. Durch den Unfall wurde der 79-jährige Fußgänger schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam der Mann gestern Nachmittag gegen 17:17 Uhr am Bussteig Sophienblatt ins Schwanken, verlor hierdurch das Gleichgewicht und versuchte sich am Linienbus abzustützen, welcher am Bussteig wartete. Beim Anfahren des Busses geriet der Mann zu Fall und wurde vom Bus erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Kiel führt die weiteren Ermittlungen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell