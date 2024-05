Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240517 - 0526 Frankfurt: Zeugenaufruf - Bezug zu Meldung Nr. 0415 vom 21.04.2024

Frankfurt (ots)

Wie aus den Medien bekannt, wurde am Morgen des 20.04.2024 ein 43-jähriger Mann tot aus der Nidda bei Frankfurt-Harheim geborgen. Zeugen hatten den Mann bereits am Abend des 19.04.2024 nackt in Richtung Flussufer laufen sehen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe, wer den 43-Jährigen in der Zeit vom 19.04.2024 gegen 20:00 Uhr bis zum 20.04.2024 gegen 13:45 Uhr gesehen oder sonstige Wahrnehmungen gemacht hat, die in einem Sachzusammenhang stehen könnten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-53110 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell