Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus einem Kassenautomaten

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 02.30 Uhr, betraten bisher unbekannte Täter ein Parkhaus in Saalfeld im Rainweg und brachen den dortigen Kassenautomaten auf. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 2700,-Euro. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0324815 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

