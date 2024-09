Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten - Einbrüche - Brände - Verletzte Personen

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht - PKW contra Radfahrer

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Schorndorfer Str. zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Radfahrerin befuhr den Kreisverkehr, als kurz vor ihr ein PKW ihre Vorfahrt missachtend in den Kreisel einfuhr. Die Radfahrerin musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Infolgedessen stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Einbruch in Gartenhütte

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 11:45 Uhr in eine Gartenhütte im Bereich Brückenstraße ein und beschädigten diverse Inneneinrichtung. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Verletzte Person

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gegen 01:30 Uhr ein verletzter 20-jähriger Mann in der Birkelstraße gemeldet. Er musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist noch völlig unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Tel. 07151 65061 entgegen.

Schwaikheim: Auffahrunfall auf der B14

Am Sonntag befuhr gegen 11:30 Uhr ein 38-jähriger Mercedesfahrer die Bundesstraße B14. Zwischen den Anschlussstellen Schwaikheim und Winnenden-Süd wurde er von einem 61-jährigen Vitofahrer zunächst rechts überholt und von diesem sodann ausgebremst. Dabei kam es zum Auffahrunfall. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Weinstadt-Beutelsbach: Containerbrand

Aus unbekannter Ursache kam es am Sonntag gegen 02:40 Uhr zu einem Containerbrand in der Poststraße. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung musste der Container aufgeschnitten werden. Die Feuerwehr war mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 9500 entgegen.

Waiblingen: Reifenventile entfernt

Unbekannte Täter entfernten gewaltsam in der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr bis Samstag, 08:40 Uhr die Reifenventile von drei Fahrzeugen, die in der Gumpenstraße geparkt waren. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 9500.

Winnenden: Feuer durch Batterie

Eine Anwohnerin hörte am Samstagabend gegen 21:25 Uhr Feuermelder und bemerkte leichten Raum in einem Gebäude im Hofwiesenweg. Es konnte festgestellt werden, dass es in einem Vorratsraum zu einem Brandausbruch gekommen war. Ursächlich war wahrscheinlich eine dort gelagerte Batterie. Durch das Feuer wurde ein Regal und eine Wand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag 21 Uhr und Sonntag 09:40 Uhr einen in der Schillerstraße geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 1500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag und Sonntag 15 Uhr an einem geparkten Toyota in der Freibergstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Akazienweg am Fahrbahnrand geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. In der Folge entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Oppenweiler: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 01.09.2024 und dem 07.09.2024 verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Karlsbader Straße. Dort entwendete er einen zweistelligen Bargeldbetrag und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Nach Streitigkeiten mit Messer verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße zu einem Streit zwischen einer Gruppe aus 5 Personen und einer Gruppe aus 3 Personen. Dieser Streit entwickelte sich in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung bei der ein 18-jähriger Mann aus der 5-Gruppe mit einem Messer leicht verletzt wurde. Anschließend entfernten sich die drei anderen Männer in Richtung der Innenstadt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell