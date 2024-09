POL-AA: Auftakt in ein neues Schuljahr - Doch Achtung der Schulweg birgt Gefahren

Aalen (ots) - Rot am See: 150.000 EUR Schaden bei Scheunenbrand Am Samstag gegen 16:00 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand bei Rot am See aus. Die Scheune brannte vollständig nieder. Auch ein Traktor, der in der Scheune stand, wurde zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Feuerwehren Rot am See, Schrozberg ...

