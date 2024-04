Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben - Güterverkehr im Blick"

Kaiserslautern / Rheinland-Pfalz (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet "Güterverkehr im Blick".

Die Verkehrsleistung des Güterverkehrs hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Das bedeutet, dass immer mehr Güter über immer weitere Strecken transportiert werden. Mehr als 70 Prozent der Transportleistungen werden dabei von Lastkraftwagen erbracht. Die Folgen von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Lastkraftwagen sind häufig dramatisch. Das liegt vor allem an der Größe und Masse der Fahrzeuge. Deutlich wird das zum Beispiel bei den Rechtsabbiegeunfällen innerorts, die für Radfahrer oder Fußgänger oft tödlich enden. Auch Auffahrunfälle an Stauenden auf Autobahnen müssen trotz Notbremsassistenten immer wieder durch die Polizei aufgenommen werden und haben aufgrund notwendiger und oft langwieriger Sperrungen der Unfallstelle erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Steigender Wettbewerb und Termindruck im Transportgewerbe sind unter anderem Ursachen für übermäßig lange Arbeits- und Lenkzeiten, minimale Ruhezeiten, Übermüdung von Berufskraftfahrern, technische Mängel an Fahrzeugen sowie mangelnde Ladungssicherheit. Hierdurch steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastkraftwagen auf den Straßen. Regelungen, die zum Schutz der Fahrenden und dem Güterverkehr gelten, werden vermehrt nicht eingehalten.

Unter dem Slogan "Güterverkehr im Blick" sollen dieses Jahr am 17. April 2024 die mit dem Güterverkehr einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es die Anzahl der Verkehrsunfälle zu minimieren und Lastkraftfahrende zur Einhaltungen der Regelungen für den Güterverkehr zu sensibilisieren. Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Unser Ziel ist es, für jegliche Verkehrssituationen, durch präventive und repressive polizeiliche Maßnahmen ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit zu schaffen.

Die Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien werden daher landesweit am 17. April 2024 Verkehrskontrollen mit besonderem Fokus auf Ladungssicherung, Sozialvorschriften, Fahrtüchtigkeit und technischem Zustand der Fahrzeuge durchführen. Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Berufskraftfahrenden, um die Botschaften in präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse.

