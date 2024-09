Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unbekannter schlägt mit Schlagstock zu - Kompletträder entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Unbekannter schlägt mit Schlagstock zu

Am Samstag griff ein bislang Unbekannter einen 57-jährigen Mann in der Straße Kuhsteige an. Zwischen 9:20 Uhr und 9:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem PKW die Kuhsteige. Hierbei kam ihm ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Als der 57-Jährige ihn daraufhin aus der geöffneten Fahrertür ansprach, verhielt sich der Unbekannte aggressiv und schlug mit einem Schlagstock nach dem Mann, welcher reflexartig die Tür schließen konnte. Anschließend schlug der Unbekannte noch gegen den PKW, welcher in der Folge beschädigt wurde. Der unbekannte Mann flüchtete im Anschluss mit seinem E-Scooter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20-30 Jahre alt, Vollbart. Zudem trug er eine Basecap. Die Polizei Westhausen nimmt Zeugenhinweise unter 07363/919040 entgegen.

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 19-Jährige geriet am Montag gegen 6 Uhr mit ihrem Hyundai auf der L1075 von Abtsgmünd nach Laubach alleinbeteiligt in den Grünstreifen. Infolgedessen rutschte sie anschließend gegen die Stahlschutzplanke. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Kompletträder entwendet

Im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 02:30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Straße Im Benzfeld 20 Räder mit Felgen, acht Lufteinlassabdeckungen mit Parksensoren, sowie eine komplette Bremsanlage im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Göggingen: PKW entwendet

In der Burgstraße wurde zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 6:45 Uhr, ein dort abgestellter BMW von Unbekannten entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell