Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Unfallfuchten

Aalen (ots)

Fellbach: Pkw beschädigt

Ein Vandale schlug zwischen Sonntagnachmittag 13:30 Uhr und Montagmorgen 07:30 Uhr die Scheibe eines geparkten Audi im Barbarossaweg ein. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz in der Neuen Kelter. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht geklärt

Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr touchierte ein 59-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Anhänger einen ordnungsgemäß in der Rittergasse geparkten VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der am PKW Golf entstandene Schaden betrug etwa 4000 Euro. Durch Videoaufnahmen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell