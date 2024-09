Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Reifen zerstochen - Scheibe eingeschlagen - Diebstahl - Radmuttern gelöst - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann an der Neunheimer Straße, auf Höhe der Schrebergärten, welcher offenbar sein Glied entblößt hatte und neben seinem geparkten Fahrzeug daran manipulierte. Als die Polizei eintraf, konnte die Person und das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: graue Haare, weißes T-Shirt. Der Pkw hatte vermutlich eine RO-Zulassung.

Eschach/Holzhausen: Reh ausgewichen - rund 10.000 Euro Schaden

Eigenen Angaben zufolge musste ein 21-Jähriger am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Gögginger Straße mit seinem Seat einem, die Fahrbahn querenden Reh ausweichen. Dabei überfuhr er mit seinem Pkw eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. An dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unbekanntem Tier ausgewichen

Am Montag gegen 12:10 Uhr musste ein 64 Jahre alter Mann, der mit seinem Pkw Kia auf der Strümpfelbacherstraße fuhr, nach eigenen Angaben, einem unbekannten Tier ausweichen. Hierbei überfuhr er eine Verkehrsinsel und die dort angebrachten Verkehrszeichen wurden aus der Verankerung gerissen. An den Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von rund 7000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach im Zeitraum zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 12:50 Uhr, alle vier Reifen eines in der Werrenwiesenstraße abgestellten Pkws. Außerdem wurde der Frontscheibenwischer aus der Halterung gerissen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Durlangen: Scheibe eingeschlagen

An der Grundschule in der Christoph-von-Schmid-Schule wurde zwischen Montag, 26.08. und Sonntag, 08.09.24 eine Scheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus PKW

Am Dienstagnacht gegen 1:25 Uhr wurde ein Anwohner der Rektor-Klaus-Straße durch eine Alarmanlage aus dem Schlaf geschreckt. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er zwei männliche Personen, die an seinem BMW an der geöffneten Heckklappe standen und dort hantierten. Der 40-Jährige nahm eine Holzlatte, rannte barfüßig auf die Straße und verfolgte die beiden Diebe in Richtung Schillerstraße. Im Bereich des Parler-Gymnasiums verlor er diese aus den Augen. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann fest, dass zunächst sein PKW Ford Focus aufgebrochen und daraus etwa 300 Euro Bargeld sowie eine Bankkarte entwendet wurden. Bei diesem Fahrzeug hat auch die Alarmanlage ausgelöst, die ihn aus dem Schlaf geschreckt hat. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radmuttern gelöst

An einem Hyundai, der im Mühlweg abgestellt war, wurden zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 14 Uhr, an beiden Vorderrädern alle fünf Radmuttern gelöst. Hinweise auf diesen Vorfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

