Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montag zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW in der Raiffeisenstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Ilshofen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montagabend gegen 23 Uhr befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die L1042 von Hörlebach in Richtung Obersteinbach. Hierbei stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Der 33-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Crailsheim: Kind springt vor Pkw

Am Montagmittag gegen 15 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau von einem Hof eines Kindergartens in der Hügelstraße, als ihr nach dem Losfahren ein Kind vorne rechts vor ihr Fahrzeug sprang. Trotz einer Vollbremsung wurde das Kind durch den Pkw der Marke Audi getroffen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das 4-jährige Mädchen in ein Krankenhaus verbracht.

Crailsheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ein 18-Jähriger befuhr die Schönebürgstraße am Montag gegen 21:45 Uhr stadtauswärts, als es aus unbekannter Ursache mit einem BMW ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er anschließend mit einem Stein und daraufhin mit einem Baum. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell