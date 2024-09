Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mäuse qualvoll auf Klebefallen verendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Beim Leeren eines öffentlichen Mülleimers an der Einmündung Hermannstraße/Herrenstraße in Freiburg entdeckte der Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes am Mittwoch, den 28. August, einige aufeinandergestapelte Kartonbögen, auf denen jeweils eine Maus klebte.

Offensichtlich wurden die Mäuse zuvor mit diesen nicht zulässigen und tierschutzwidrigen Klebefallen über mehrere Tage hinweg gefangen, gesammelt und dann weggeworfen. Besonders skrupellos war, dass alle Mäuse noch am Leben waren. Obwohl der verständigte Tierschutzverein mit viel Engagement und tierärztlicher Unterstützung alles versucht hat, konnten die Tiere nicht mehr gerettet werden.

Der unter anderem für Tierschutzdelikte zuständige Fachdienst der Polizei "Gewerbe/Umwelt" ermittelt bereits seit dem Bekanntwerden der Tat und hat unter anderem alle in der Umgebung befindlichen Gastronomiebetriebe mit Unterstützung eines Lebensmittelkontrolleurs überprüft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte jedoch keine Verbindung zur Tat festgestellt werden.

Aufgrund der Lage des Müllbehälters ist es durchaus möglich, dass die Kartons mit den Mäusen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug entsorgt wurden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die das Wegwerfen beobachtet haben oder möglicherweise Kenntnis darüber haben, wo diese Klebefallen ausgelegt waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachdienst der Polizei (Tel. 0761/21689-200) in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761/882-4221) rund um die Uhr entgegen.

GU/bra

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell