POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Reifen zerstochen - Unfall

Aalen (ots) - Schorndorf: Fußgänger von LKW erfasst Am Dienstag gegen 11:40 Uhr wurde ein 102-jähriger Schorndorfer in der Hauffstraße von einem rangierenden LKW erfasst und schwer verletzt. Der verletzte Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Fellbach: Unfallflucht In der Zeit von Sonntag, 08.09.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, ...

