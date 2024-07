Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrskontrollen in Wuppertal - Fast 900 Geschwindigkeitsverstöße

Die Polizei hat in Wuppertal am vergangenen Freitag (12.07.2024) einen Schwerpunkteinsatz "Geschwindigkeit" durchgeführt. Der Fokus bei den Standorten der Messstellen lag neben der vielbefahrenen L74 und L418, vor allem auf Straßen vor Einrichtungen wie etwa Kitas oder Seniorenheimen. Trotz des Dauerregens, insbesondere am Vormittag, wurden über den Tag bei circa 16.000 Messungen 890 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei 114 dieser Verstöße wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart überschritten, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde (innerorts und außerorts bei einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 21 km/h). Der höchste Verstoß lag bei 101 km/h bei der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der L74. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden weitere Vergehen, wie beispielsweise Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne angelegten Gurt oder widerrechtliches Überholen, im einstelligen Bereich geahndet. Der Verkehrsdienst wird auch weiterhin regelmäßig im Bergischen Städtedreieck an wechselnden Örtlichkeiten die Geschwindigkeiten überwachen. (jb)

