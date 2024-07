POL-W: SG Gemeinsame Kontrollen von Polizei und den Ordnungsbehörden

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen (12.07.2024, 10:10 Uhr) erlitt ein Mann Verletzungen nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Der 71-Jährige war mit seinem Mazda von der Sedanstraße in die Münzstraße abgebogen. Als ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrrad sehr nah an seinem Auto vorbeifuhr, kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der Radfahrer nach ...

