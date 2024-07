POL-W: W Fahndungsrücknahme - Vermisster aufgefunden

Wuppertal (ots) - Seit heute Morgen (12.07.2024) wird der 87-Jährige Kurt D. vermisst. Letztmalig gesehen wurde er an seinem Wohnort, einem Altenpflegeheim Am Diek. Kurt D. ist circa 155 cm groß und hat eine Glatze mit wenige verbliebenen Haaren an den Seiten. Letztmalig bekleidet war er mit einem graugrünen T-Shirt, einer kurzen, hellbraunen Hose und blauen Hausschuhen. Der Vermisste ist gut zu Fuß und führt ...

mehr