Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Totschlag in Wuppertal-Vohwinkel - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf der Stackenbergstraße in Wuppertal-Vohwinkel ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in der Nacht zu Dienstag (10.07.2024) gegen Mitternacht zwei junge Männer (19 und 20 Jahre) in Streit. Nach ersten verbalen Streitigkeiten soll der 19-jährige Tatverdächtige dem 20-jährigen Geschädigten im Rahmen der Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige, erschien jedoch kurze Zeit später wieder an der Tatörtlichkeit, wo er durch eingesetzte Polizeibeamte vorläufig festgenommen wurde. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten ein Messer als mögliche Tatwaffe sichergestellt werden. Der Geschädigte wurde zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht für den jungen Mann nicht mehr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am 11.07.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat dauern an.

