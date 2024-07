Polizei Wuppertal

POL-W: 240709-an-W Zeugenaufruf nach Unfall auf der Sambatrasse

Wuppertal (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.07.2024, 17:10 Uhr) stürzte eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Trasse (Hahnerberger Straße /Vonkeln) und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 60-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der Sambatrasse in Richtung Elberfeld unterwegs, als sie nach bisherigen Erkenntnissen eine Personengruppe mittig auf der Trasse wahrnahm. Sie klingelte und passierte die Gruppe rechtsseitig. In der Folge wich eine Person nach rechts aus und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die Frau fiel mit ihrem Pedelec zu Boden und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich die Personengruppe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fußgänger haben, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell