POL-W: W - 60-Jährige wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Gestern kontrollierten Polizeibeamte und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Personen und Gaststätten in Elberfeld und Barmen. Schwerpunkte waren dabei die Berliner Straße in Oberbarmen und die Gathe in Elberfeld. Dabei konnten drei Personen festgenommen werden, gegen die der Verdacht besteht, sich ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland ...

