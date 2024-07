Polizei Wuppertal

POL-W: SG Alleinunfall in Solingen-Gräfrath

Wuppertal (ots)

Am Montagmittag (08.07.2024, 13:40 Uhr) wurde ein 80-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt. Der 80-Jährige fuhr mit seinem Zweirad auf der Schlagbaumer Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er zu Fall, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Der Senior zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu, die weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Schlagbaumer Straße. (an)

