Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Altenburg (ots)

Nobitz. Am Samstagmorgen (11.05.2024), gegen 08:45 Uhr, rückten Rettungsdienst und Polizei sowie in der Folge ein Rettungshubschrauber in die Schulstraße aus. Dort meldeten Zeugen einen gestürzten Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 84-Jährige alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Ein RTW brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell