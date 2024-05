Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausfassade in Schossbachstraße beschmiert - Kripo Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum vom 08.05.2024 zum 10.05.2024 beschmierten Unbekannte Täter die Fassade eines Hauses in der Schossbachstraße mit Lacklasur, so dass Sachschaden am Haus entstand. Des Weiteren brachten Unbekannte einen Aufkleber mit Fußballbezug auf einen vor dem Haus befindlichen Pkw Smart, welcher mit Wahlwerbung einer Partei versehen war. Zum Glück konnte der Aufkleber schadlos entfernt werden. Die Geraer Kriminalpolizei ermittelt zum Tatgeschehen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0120139/2024). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell