Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ronneburg zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach ersten Ermittlungen musste der 63-Jährige Lenker einer Honda Goldwing verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dies bemerkte ein 43-Jähriger Audifahrer zu spät und fuhr auf das Zweirad auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Biker von seinem Gefährt, welches wiederrum auf ihn fiel. Hierbei zog sich der Mann glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Geraer Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer ein. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell