Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zweimal Unterstützung Rettungsdienst und ein Alarm in guter Absicht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Dienstag, 12.03.2024 um 17:45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Grundschötteler Straße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Besatzung des Rettungswagens beim schonenden Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwoch um 07:41 Uhr ebenfalls zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Spinnstraße alarmiert. Auch hier musste eine Person schonend aus der Wohnung zum bereitstehenden Rettungswagen verbracht werden. Die Tragehilfe war ebenfalls nach 25 Minuten durchgeführt und die Kräfte konnten wieder an ihre Arbeitsplätze.

Um 09:22 Uhr der nächste Alarm. Dem Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde eine unklare Rauchentwicklung mit weißem Rauch im Bereich der Hochstraße und dem ehemaligen Marktplatz in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Die durchgeführte Erkundung in dem kompletten Bereich brachte allerdings keine Erkenntnis, sodass der Einsatz in Absprache mit der Polizei abgebrochen wurde. Die Kräfte rückten nach 20 Minuten wieder ein.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell