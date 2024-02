Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Bad Berka

Bad Berka (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Schaden ereignete sich am Samstagmorgen in der Bahnhofstraße in Bad Berka. Hier wollte ein 41-jähriger Fahrzeugführer im Bereich einer Ampelkreuzung nach links abbiegen, wobei er einen entgegenkommenden 40-jährigen Fahrzeugführer übersah und es in der Folge zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Hierdurch verletzte sich der Unfallverursacher selbst leicht und an seinem Ford entstand erheblicher Schaden in Höhe von 10000 Euro. Der Unfallgegner wurde nicht verletzt, jedoch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von geschätzten 5000 Euro.

