Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Leitplanke geprallt

Wasungen (ots)

Dienstagmorgen kam es auf der B19 zwischen Wasungen und Walldorf zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr den linken der zwei Fahrstreifen, als sie aufgrund des noch teilweise gefrorenen Fahrbahnrandes die Kontrolle über ihren Audi verlor und gegen die Leitplanke krachte. Die Frau wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl am Audi als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

