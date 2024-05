POL-WAF: Oelde-Stromberg. Mann geschlagen und Pullover geraubt

Warendorf (ots) - Am Wochenende wurden drei Kleinkrafträder in Ahlen angezündet. Am Samstag, 18.5.2024 meldete ein Sendenhorster gegen 1.30 Uhr einen Brand von Büschen des Parks an der Schachtstraße. Kurze Zeit zuvor hatte der 21-Jährige beobachtet, wie eine Person im Bereich der Zeche mit einer Mofa herumfuhr. Dieses Fahrzeug lag nur brennend in der Böschung. Das Feuer wurde von Kräften der Feuerwehr Ahlen ...

