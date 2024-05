Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kleinkrafträder angezündet

Warendorf (ots)

Am Wochenende wurden drei Kleinkrafträder in Ahlen angezündet.

Am Samstag, 18.5.2024 meldete ein Sendenhorster gegen 1.30 Uhr einen Brand von Büschen des Parks an der Schachtstraße. Kurze Zeit zuvor hatte der 21-Jährige beobachtet, wie eine Person im Bereich der Zeche mit einer Mofa herumfuhr. Dieses Fahrzeug lag nur brennend in der Böschung. Das Feuer wurde von Kräften der Feuerwehr Ahlen gelöscht und das beschädigte Mofa eines 21-jährigen Ahleners sichergestellt.

Während ihrer Streifenfahrt am Sonntag, 19.5.2024, 21.00 Uhr stellten Polizisten im Bereich des Jugendzentrums Ost auf dem Wetterweg zunächst eine Rauchentwicklung und dann ein brennendes Kleinkraftrad fest. Die Beamten löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses auf der Wichernstraße gestohlen worden war. Auch dieses Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Am Montag, 20.5.2024, 1.15 Uhr meldete ein 19-jähriger Drensteinfurter ein brennendes Fahrzeug im Böschungsbereich des Richterbachs in der Nähe einer Fußgängerbrücke, Höhe Hammer Straße. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten den Brand. Anschließend wurde das Quad sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Kleinkraftrads dauern an.

Wer hat im Zusammenhang mit den Bränden Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell