POL-NI: Nienburg- Handtaschendiebstahl aus Pkw

Bad Eilsen (ots) - (ma) Von Dienstag auf Mittwoch ist in das Restaurant in der Straße "Am Bruch" in Bad Eilsen eingebrochen worden. Am Mittwochvormittag wurde das Eindringen eines Einbrechers in das Gebäude von einer Angestellten bemerkt. Zugang verschaffte sich der Straftäter über ein rückwärtiges Fenster, das eingeschlagen wurde. Nach dem Durchsuchen des Gastraumes entwendete der Einbrecher offenbar nur eine blaue Geldcassette. Die genaue Schadenshöhe steht noch ...

