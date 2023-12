LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Als die Fahrerin eines Pkw Skoda gegen 14:15 Uhr zu ihrem in der Henry-Van-de-Velde geparkten Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Pkw jetzt schräg in der Parkbucht stand und zudem frische Unfall- spuren aufwies. Eine Zeugin hatte am Fahrzeug einen Zettel mit dem Hinweis auf den Verursacher hinterlassen. Als die Beamten den 82-jährigen an seiner Wohnanschrift aufsuchten, räumte dieser die Kollision ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ...

