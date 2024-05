Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter versuchte Imbiss zu überfallen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.5.2024 betrat ein unbekannter Mann gegen 15.40 Uhr einen Imbiss auf der Straße Westwall in Drensteinfurt, um ihn zu überfallen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Besitzer sowie eine 55-jährige Hachenburgerin mit ihren Kindern in dem Lokal. Der Täter ging auf die 51-jährige Inhaberin zu und ergriff ein langes Messer, welches er in einer gelben Plastiktüte mit sich führte. Dann forderte der Unbekannte die Herausgabe der Kasse. Die Drensteinfurterin und ihr 52-jähriger Ehemann verließen den Imbiss, ebenso die Kundin und ihre Kinder. Anschließend setzten die Imbissbesitzer und Zeugen den Notruf ab. Währenddessen versuchte der Täter die Kasse zu öffnen, was ihm nicht gelang. Anschließend flüchtete der Mann gemählich in Richtung der Straße Honekamp. Der Unbekannte hatte nach Angaben eines 56-jährigen Hachenburgers zunächst auf der Straße Westwall Ecke Honekamp gewartet und erst nach einiger Zeit den Imbiss betreten.

Der Tatverdächtige ist geschätzt 30 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat einen dunklen Teint und dunkle Haare. Er trug eine schwarze Sonnebrille, ein schwarz-weißes Dreieckstuch (Kufiya), ein dunkles Oberteil, eine dunkle mittellange oder kurze Hose und hatte eine gelbe Tüte mit roter Aufschrift bei.

Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer hat den Mann zur Tatzeit in Drensteinfurt beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell