Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Mutmaßlicher Drogendealer flüchtete vor der Polizei - Einbruch - Gefährlich überholt - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall am Teiler B 14/B29

Ein 65 Jahre alter Fiat-Fahrer befuhr am Donnerstagabend kurz nach 18:30 die B14 in Richtung Backnang. Im Bereich des Teilers B14/B29 übersah er beim Fahrstreifenwechsel nach links den Audi eines 51-Jährigen und kollidierte mit diesem. Anschließend drehte sich der Fiat und prallte gegen die Schutzplanke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14:45 Uhr und 17 Uhr wurde ein silber-orangenes Mountainbike vom Hersteller Cube, das am S-Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: In Spielwarenladen eingebrochen

In der Nacht auf Freitag zwischen 21:30 Uhr und 7 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Spielwarenladen in der Marktstraße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Zudem versuchten die Einbrecher einen Tresor aufzubrechen, was aber misslang. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg-Steinenberg: Vandalismus

Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 8:50 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Vandalen Zugang zu einem Firmengelände in der Tannbachstraße und öffneten und zerstreuten insgesamt acht Säcke mit Quarzsand. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07183 929316 mit dem Polizeiposten Rudersberg in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Falsch überholt

Der bislang unbekannte Fahrer eines Renault Twingo befuhr am Mittwoch gegen 18.30 Uhr den Kappelbergtunnel in Richtung Waiblingen und habe auf gefährliche Art und Weise den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Verkehr missachtet. Nach dem Tunnel sei der Renault-Fahrer an der Anschlussstelle Fellbach-Süd auf die Ausfahrtspur gefahren um dort verbotenerweise den fließenden Verkehr rechts zu überholen. Im weiteren Verlauf sei er wieder auf die linke Spur der B 14 gewechselt und habe ohne ersichtlichen Grund abgebremst und einen Unfall provoziert. Nähere Hinweise zu dem Vorfall, bei dem den Schilderungen zufolge mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden sowie auf den Renault-Fahrer, der an der Anschlussstelle Waiblingen-Süd von der Bundesstraße abgefahren sei, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weissach im Tal: Mutmaßlicher Drogendealer flüchtete vor der Polizei - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag (22.02.2024) gegen 13.45 Uhr nach Unterweissach beordert, weil dort ein 22-Jähriger seine Freundin bedroht habe. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige mit einem VW Golf. Die Polizei versuchte das Fahrzeug anzuhalten, indem die Beamten beim Hinterherfahren entsprechende Haltesignale gaben. Diese blieben unbeachtet. Der 22-Jährige fuhr beharrlich mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Oberweissach, wo er beim Wasserwerk Hohholz in einen landwirtschaftlichen Weg einbog. Dort wurden auf dem unebenen Weg sowohl der VW Golf als auch der hinterherfahrende Streifenwagen erheblich beschädigt. Der 22-Jährige hielt letztlich in der Talstraße in Oberweisssach an und flüchtete zu Fuß. Er kam jedoch einige Zeit später an diese Örtlichkeit zurück und wurde dort von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung des Autofahrers ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung, weshalb bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde von der Polizei mutmaßliches Dealergeld in Höhe von ca. 1200 Euro sichergestellt. Über die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde daraufhin ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei dessen Vollzug wurden weiteres mutmaßliches Dealergeld in Höhe von ca. 1400 Euro, ca. 600 Gramm Marihuana sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Der 22-jährige deutsche Tatverdächtige wurde am Freitag (23.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Drogenhandels einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn besteht daneben der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, der Unfallflucht und der Bedrohung. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zur Klärung der konkreten Gefährdungssituationen im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt werden nun Zeugen und Geschädigte gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell