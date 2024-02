Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruchsdiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Ostalbkreis 23.02.2024

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmorgen gegen 2 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Ein 29-Jähriger, der mit seinem Fiat die Kreisstraße 3292 in Richtung Oberkochen befuhr, kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 20.15 Uhr einen BMW, der in diesem Zeitraum in der Tiefgarage des Rathauses in der Friedrichstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen

Aalen: 10.000 Euro Sachschaden

Mit seinem Lkw fuhr ein 47-Jähriger am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr auf der B 29 kurz nach dem Rombachtunnel auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw eines 50-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm stehenden Pkw aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro; alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Westhausen: Kettenreaktion

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Ford auf der B 29 zwischen Immenhofen und Westhausen auf den Fiat 500 einer 20-Jährigen auf. Der Fiat wurde im weiteren Verlauf auf den Skoda eines 50-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten.

Lorch: Einbruchsdiebstahl

Am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 20.45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rubensweg. Die Täter durchwühlten im Gebäude alle Schränke und entwendeten vorgefundenes Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck. Insgesamt erbeuteten sie Diebesgut im Wert von rund 3000 Euro; über die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 58-Jährige ihren BMW am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Klösterlestraße anhalten. Eine 67-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf, wobei ein Sachschaden von ca. 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Parlerstraße missachtete eine 63-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Lkw. Sie streifte diesen mit ihrem VW Caddy, wobei ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

