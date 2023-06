POL-BS: Versammlungen am Dienstagabend

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Elbestraße, 03.06.2023, 13:20 Uhr Diebstahl in der Weststadt mündet in Festnahme Am Samstag wurde in den Mittagsstunden ein Mann von der Mitarbeiterin eines Supermarktes dabei beobachtet, wie er den Kassenbereich passierte, ohne für eine Wodkaflasche bezahlt zu haben. Der von ihr informierte Filialleiter sprach den Mann anschließend darauf an. Er wurde von dem Dieb angegangen, indem ...

mehr